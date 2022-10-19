Самая популярная версия флагманского смартфона iPhone 14 Pro Max уже производится в Индии

Пользователи китайских социальных сетей подтвердили, что в продаже появились смартфоны iPhone 14 Pro Max, который производятся в Индии, о чем прямо говорится на упаковке.

Один из покупателей приобрел два темно-фиолетовых iPhone 14 Pro Max емкостью 256 ГБ (такая комбинация цвета и объёма памяти является самой популярной) в фирменном магазине Apple в Даляне. При этом один смартфон был собран в Китае, а второй — в Индии.





Ранее СМИ сообщали, что Apple начала производство iPhone 14 в Индии в сентябре этого года — раньше, чем ожидалось. Компания сократила разрыв между производством в Китае и Индии с нескольких месяцев до нескольких недель.

По прогнозу JPMorgan показывает, в этом году Apple переместит около 5% своих производственных мощностей по выпуску iPhone 14 в Индию. К 2025 году около 25% продуктов Apple, включая Mac, iPad, Apple Watch и AirPods, будут производиться за пределами Китая.