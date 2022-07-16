Самая мощная видеокарта Intel будет дешевле 400 долларов. Появились цены и параметры всех настольных карт Arc

Пока сама Intel тянет с полноценным анонсом настольных видеокарт Arc и их выводом на рынок, в Сеть попали данные о ценах и позиционировании.





Как можно видеть, нас ждёт пять моделей от Arc A310 до Arc A770.





Arc A310, как мы и предполагали, будет позиционироваться ниже, чем GeForce GTX 1650 — на уровне GTX 1050 Ti, то есть и примерно на уровне более свежей GTX 1630. И это будет ценовой сегмент от 99 долларов и ниже.

Arc A380 будет играть в сегменте 100-150 долларов, выступая примерно против GTX 1650. При этом она будет потреблять всего 75 Вт и предложит 6 ГБ памяти, что в этом сегменте другие карты не предлагают.

Интересно, что в сегменте 150-200 долларов у Intel ничего не будет, а Arc A580 уже будет стоить 200-300 долларов. Судя по изображению, ближе к нижней границе. Тут она будет конкурировать с GeForce RTX 3050.

Далее в одном ценовом сегменте 300-400 долларов расположатся сразу и Arc A750, и Arc A770. Они будут конкурировать с GeForce RTX 3060/Radeon RX 6600 и RTX 3060 Ti/RX 6650 XT соответственно. Также на изображении можно видеть объём памяти и TDP каждой модели. И тут тоже весьма любопытная ситуация: младшие карты имеют энергопотребление на уровне или ниже конкурентов, а у старших, напротив, ситуация с этим показателем хуже, чем у решений AMD и Nvidia.

Однако самое важное тут не это. Дело в том, что настольная линейка Arc полноценно выйдет на рынок в лучшем случае в конце лета, да и то пока с этим не всё ясно даже по заявлениям самой Intel. А уже осенью AMD и Nvidia представят свои новые 3D-карты линеек Radeon RX 7000 и GeForce RTX 40. И та же RX 7600 XT с производительностью на уровне RX 6900 XT будет стоить 400 долларов или даже меньше. Каким образом карты Intel Arc будут конкурировать с этими новинками, совершенно неясно. Но до выхода среднебюджетных карт нового поколения у Intel всё же есть ещё около полугода.