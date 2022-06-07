Самая крупная в России олимпиада по оказанию первой медпомощи стартовала в Петербурге

Азы оказания первой медицинской помощи напомнят петербуржцам участники крупнейшей в России олимпиады, которая проходит с 7 по 9 июня в Северной столице.
По словам одного из инициаторов проведения олимпиады — главного внештатного специалиста по первой помощи Минздрава в СЗФО Андрея Махновского, россияне часто просто боятся или не знают, как правильно оказывать первую помощь. Именно поэтому граждан России необходимо этому обучать.
«Приверженность граждан оказывать первую помощь мы предлагаем считать важнейшей составляющей нашей национальной идеи, а развитие системы оказания первой помощи — национальным проектом. Именно таким проектом и должна стать Санкт-Петербургская олимпиада по оказанию первой помощи», — приводит слова Андрея Махновского газета «Петербургский дневник».
Олимпиада пройдет с 7 по 9 июня 2022 года на нескольких площадках в Санкт-Петербурге и станет первым и самым крупным событием, посвященным обучению горожан навыкам оказания первой помощи. В ее рамках врачи, спасатели, сотрудники МЧС и полицейские проведут соревнования по оказанию первой помощи, а для всех желающих проведут множество мастер-классов.
Недавно в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступило 134 портативных аппарата ЭКГ. Теперь все этим оборудованием оснащены все выездные бригады в Московской области, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».