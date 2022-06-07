Самая крупная в России олимпиада по оказанию первой медпомощи стартовала в Петербурге

Олимпиада пройдет с 7 по 9 июня 2022 года на нескольких площадках в Санкт-Петербурге и станет первым и самым крупным событием, посвященным обучению горожан навыкам оказания первой помощи. В ее рамках врачи, спасатели, сотрудники МЧС и полицейские проведут соревнования по оказанию первой помощи, а для всех желающих проведут множество мастер-классов.