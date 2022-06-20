Самая длинная в мире толма и другие сюрпризы XI гастрофестиваля в Армении

А если вы не успели попасть на этот праздник не отчаивайтесь, а лучше загляните в календарь вкусных и не только фестивалей Армении — ведь есть шанс попасть на фестиваль шашлыка, ягод и меда, трав и цветов, искусств и ремесел, и конечно же, знаменитый винный фестиваль в Арени…