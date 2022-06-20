Самая длинная в мире толма и другие сюрпризы XI гастрофестиваля в Армении

На территории историко-культурного музея-заповедника «Звартноц» (Храм бдящих ангелов), что в 30 километрах от Еревана, фестиваль толмы проводится уже в третий раз. Температура воздуха под 40° по Цельсию, но летняя жара не помешала любителям древнего армянского блюда наслаждаться праздничной атмосферой и разнообразными вкусами представленной толмы.
Более 30 павильонов — 22 из них соревнуются в приготовлении самой вкусной, красивой и оригинальной толмы. Здесь и рестораторы, и представители сферы услуг и кулинарные колледжи страны.
Блюда были представлены в трех номинациях — «Лучший вкус», «Лучший вид» и «Лучшая идея». А гран-при фестиваля получил участник, набравший наибольшее количество баллов. В этом году это блюдо в семи глиняных горшочках, покрытых хлебной лепешкой, в которые повара умудрились поместить десятки видов толмы, как традиционной, так и оригинальной.
Впрочем, самой важной победой организаторы конкурса считают то, что он уже стал традиционным и проводится 11 раз, помогая развитию и сохранению армянских кулинарных традиций.
Руководитель общественной организации с одноименным названием и главный идейный вдохновитель множества кулинарных праздников страны Седрак Мамулян говорит, что благодаря фестивалю были собраны лучшие рецепты приготовления и включены в меню различных ресторанов. В мире существует более 80 разновидностей толмы. А первое упоминание о толме в армянских источниках датируется V веком нашей эры.
Такие мероприятия важны и для становления туристической сферы, что особенно актуально в постковидный период. Не случайно их проводят на территориях культурных и исторических памятников, а гостям помимо вкусностей, предлагают обширную культурную программу, включая мастер-классы по выпечке лаваша и пахлавы, изготовлению глиняной посуды и самой толмы. Все это позволяет окунуться в колоритную атмосферу, прочувствовать страну изнутри, а также познакомиться с интересными традициями.
Гости из Санкт-Петербурга Сергей и Екатерина впервые в Армении, признаются, что очень любят армянскую толму и надеются, что научатся ее тут готовить. А вот Марию и Эндрю из Москвы готовить толму научили их армянские друзья, говорят, что обойдут все фестивальные павильоны и обязательно все распробуют.
Толма с рыбой, печенью, с картофелем, коноплей в листьях туты, подорожника, лепестках роз и многие другие разновидности любимого блюда. Один из участников представил его в виде армянского торгового парусного судна XIII века, другой — «зашифровал» стихотворение великого армянского писателя Егише Чаренца, для которого этот год юбилейный, третий — оформил в виде вишапагорга (драконовый ковер. — Прим. ред.), ковра с изображением драконов. Фантазии и креативу местных поваров можно только позавидовать.
Традиционную же армянскую толму готовят из мясного фарша, который заворачивают в виноградные листья, а в качестве подливки подают кисломолочный продукт мацун с чесноком. Едят его и в праздники и в обычные дни, и у каждой хозяйки обязательно найдется свой маленький секрет ее приготовления.
«Толма» происходит от слова «толи», что на древнеармянском означает виноградная лоза. Очень популярна в Армении также «постная толма». Она обернута листьями капусты и фарширована красной фасолью, чечевицей, пшеничной крупой, горохом, нутом, томатной пастой, луком и множеством специй.
В ходе фестиваля представителями армянской Книги рекордов «Дюцазнагирк» («Книга богатырей») был зафиксирован и рекорд по приготовлению самой длинной в мире толмы. Изначально заявка была на 150 метров, но в итоге получилось аж 193! Не исключено, что в будущем достижение зафиксируют и в Книге рекордов Гиннеса.
А если вы не успели попасть на этот праздник не отчаивайтесь, а лучше загляните в календарь вкусных и не только фестивалей Армении — ведь есть шанс попасть на фестиваль шашлыка, ягод и меда, трав и цветов, искусств и ремесел, и конечно же, знаменитый винный фестиваль в Арени…