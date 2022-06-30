Самая дешевая квартира-студия в Москве продается за 3,9 млн рублей

«Средняя доходность таких помещений будет в районе 5% в год, то есть окупаемость апартамента стоимостью около 4 млн рублей наступит не ранее чем через 20 лет. При этом арендаторами такого доступного жилья, как правило, являются не очень богатые люди, поэтому могут быть задержки по оплате. Кроме того, очень вероятна постоянная ротация арендаторов», — пояснил гендиректор агентства Валерий Летенков.