Самая дешевая квартира-студия в Москве продается за 3,9 млн рублей

Специалисты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» рассказали о самой дешевой квартире в городе, сообщает издание «Вести Подмосковья».
Наиболее низкая цена студии составляет 3,9 млн рублей; ее площадь не больше 25 квадратных метров. Подобных квартир в столице продается примерно 400 объектов. Однако эксперты предупреждают, они будут долго окупаться, если сдавать в аренду.
«Средняя доходность таких помещений будет в районе 5% в год, то есть окупаемость апартамента стоимостью около 4 млн рублей наступит не ранее чем через 20 лет. При этом арендаторами такого доступного жилья, как правило, являются не очень богатые люди, поэтому могут быть задержки по оплате. Кроме того, очень вероятна постоянная ротация арендаторов», — пояснил гендиректор агентства Валерий Летенков.
Он добавил, что минусами также являются теснота и возможные неблагочестивые арендаторы. Преимуществами же выступают низкая стоимость и возможность россиянам из других регионов получить официальный статус в Москве.