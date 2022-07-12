Самарцы начали покупать запчасти самостоятельно

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По данным Ozon, около 62% опрошенных самарцев стали чаще покупать автозапчасти без помощи автосервиса. Запчасти покупают на маркетплейсах, авторынках и с рук.

«При этом более трети респондентов теперь покупают только аналоги оригинальных запчастей вместо оригиналов», — говорится в сообщении Ozon.





Примерно половина опрошенных тратят на замену деталей от 20 тыс. до 50 тыс. руб. в год. Около 53% опрошенных самарцев покупают запчасти для своих автомобилей не реже раза в год, еще 29% делают это несколько раз в год.