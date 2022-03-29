Самарская область приняла еще один поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка

из Мариуполя рассказала,

что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время

отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, националисты батальона «Азов» (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города

вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в

нечеловеческих условиях.