Самарская область приняла еще один поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самарская область продолжает принимать беженцев из Донецкой
и Луганской народных республик. Администрации Тольятти сообщила о прибытии еще
одного поезда в регион.

Вынужденные переселенцы из Донбасса продолжают прибывать на
территорию России. Поезд с 440 беженцами прибыл 28 марта в Самарскую область,
серди них было 80 детей.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала,
что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время
отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, националисты батальона «Азов» (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города
вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в
нечеловеческих условиях.

Bernd Wüstneck/dpa/Global Look PressBernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Число прибывших в Россию беженцев за сутки увеличилось почти
на 20 тыс. человек, передает «Подмосковье
сегодня». Более 420 тыс. человек прибыли на территорию РФ.

Около сотни россиян, украинцев и молдаван смогли покинуть Херсонскую
область благодаря Вооруженным силам РФ, сообщает
«Вечерняя Москва». Всего из региона с начала специальной операции России на
Украине были вывезены почти 500 иностранных граждан.

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