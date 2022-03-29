Самарская область приняла еще один поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Самарская область продолжает принимать беженцев из Донецкой
и Луганской народных республик. Администрации Тольятти сообщила о прибытии еще
одного поезда в регион.
Вынужденные переселенцы из Донбасса продолжают прибывать на
территорию России. Поезд с 440 беженцами прибыл 28 марта в Самарскую область,
серди них было 80 детей.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала,
что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время
отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, националисты батальона «Азов» (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города
вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в
нечеловеческих условиях.
Число прибывших в Россию беженцев за сутки увеличилось почти
на 20 тыс. человек, передает «Подмосковье
сегодня». Более 420 тыс. человек прибыли на территорию РФ.
Около сотни россиян, украинцев и молдаван смогли покинуть Херсонскую
область благодаря Вооруженным силам РФ, сообщает
«Вечерняя Москва». Всего из региона с начала специальной операции России на
Украине были вывезены почти 500 иностранных граждан.