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«Сама бросилась под машину»: Варшавер рассказал о разговоре с Большовой после смертельного ДТП

«Сама бросилась под машину»: Варшавер рассказал о разговоре с Большовой после смертельного ДТП
Global Look Press | АГН Москва

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает Анна Большова, сообщил подробности личной беседы с актрисой после смертельного ДТП. В разговоре с Варшавером Большова заявила, что женщина, сбитая ею в Калужской области, сама бросилась под машину, передает РИА Новости.

Анна Большова попала в аварию в темное время суток. Женщина, оказавшаяся под колесами автомобиля актрисы, скончалась. Полиция проводит расследование произошедшего.

«Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение», — рассказал Варшавер.

Напомним, что 14 октября актриса Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю жительницу Калужской области Олесю Борисенко. Сообщается, что прокуратура взяла на контроль расследование ДТП.

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