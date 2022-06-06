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Салливан заявил о невозможности разрыва отношений между США и Россией

Салливан заявил о невозможности разрыва отношений между США и Россией
Федеральное агентство новостей

Россия и Соединенные Штаты не смогут окончательно разорвать двусторонние отношения. Такой вариант просто невозможен, заявил американский посол в РФ Джон Салливан.

Дипломат отметил необходимость поддерживать контакты. По его словам, посольства являются абсолютным и необходимым минимумом. Они закладывают основу дальнейшей связи, передает ТАСС.

«Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом», — объяснил Салливан.

Представители России и США «как минимум» сидят друг рядом с другом в Совете Безопасности ООН, добавил посол. Данный способ коммуникации должен оставаться и в дальнейшем.

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