Новости0

Сальдо: сдавать Херсон ВСУ никто не планирует

Сальдо: сдавать Херсон ВСУ никто не планирует
Федеральное агентство новостей

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сдача Херсона ВСУ не входит в планы российской армии, передает ТАСС.

«Сдавать Херсон ВС Украины никто не планирует» — заявил Сальдо.

Также Сальдо констатировал, что ВСУ скопили большие силы на Херсонском направлении, однако у обороны есть все ресурсы для сдерживания натиска националистов.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области начали проводить организованное перемещение жителей Херсона на левый берег Днепра, где развернут временный пункт размещения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.