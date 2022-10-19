Сальдо: сдавать Херсон ВСУ никто не планирует

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сдача Херсона ВСУ не входит в планы российской армии, передает ТАСС.
«Сдавать Херсон ВС Украины никто не планирует» — заявил Сальдо.
Также Сальдо констатировал, что ВСУ скопили большие силы на Херсонском направлении, однако у обороны есть все ресурсы для сдерживания натиска националистов.
Ранее сообщалось, что власти Херсонской области начали проводить организованное перемещение жителей Херсона на левый берег Днепра, где развернут временный пункт размещения.