Салаты на день рождения: 3 лучших рецепта

Салаты на день рождения: 3 лучших рецепта Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено


Наверное, все любят посидеть за столом, поесть вкусностей, насладиться приятным общением с друзьями. Кому-то для этого нужен повод, а кто-то готов устроить домашнее пиршество и в обычный день.

«Гостеприимство — это хорошая черта» — говорила мне мама. Она всегда с радостью ждала гостей и в предвкушении приятного вечера готовила три своих коронных праздничных салата, рецептами которых делюсь с вами. Один из них состоит из самых обычных продуктов, без майонеза, но вкус у него просто необыкновенный.

Содержание
  1. Готовим салаты на день рождения
  2. «Дамский» салат на день рождения
  3. Салат с майонезом и сельдью
  4. Салат без майонеза с грушей и копченой курицей

Готовим салаты на день рождения

«Дамский» салат на день рождения

Пикантный вкус этого блюда завоюет сердца ваших гостей.

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 1 банка консервированных ананасов
  • 150 г твердого сыра
  • 3-4 зубка чеснока
  • 5 ст. л. майонеза
  • соль по вкусу

Приготовление

  1. Для этого салата с курицей нужно сварить филе, затем нарезать его кубиками.
  2. Ананасы вынуть из сиропа и также измельчить на маленькие кусочки.
  3. Сыр натереть на средней терке.
  4. В одной емкости смешать все ингредиенты, выдавить чеснок с помощью пресса, посолить и заправить майонезом.

Салат с майонезом и сельдью

Данное блюдо станет прекрасной альтернативой селедке под шубой.

Ингредиенты

  • 6 средних картофелин
  • 1 селедка
  • пучок зеленого лука
  • 2 плавленых сырка (по 70 г)
  • 3 соленых огурца
  • 2 яйца
  • 0,5 банки консервированного зеленого горошка
  • 350 г майонеза

Приготовление

  1. Картофель отварить, натереть на крупной терке. Выложить на дно салатницы. Его, а также все последующие слои смазывать майонезом.
  2. Сельдь почистить, нарезать кубиками. Это 2-й слой.
  3. Лук помыть, измельчить и выложить поверх рыбы.
  4. Терку смазать подсолнечным маслом и натереть на ней плавленый сыр. Это 4-й слой.
  5. Натереть соленые огурцы и вареные яйца, выложить сверху сыра.
  6. Верх украсить зеленым горошком.

Салат без майонеза с грушей и копченой курицей

Этот рецепт идеально дополнить все остальные блюда на праздничном столе и особенно придется по душе ценителям правильного питания.

Ингредиенты

  • 500 г копченого куриного мяса
  • 500 г пекинской капусты
  • 1 груша
  • 60 г ядер грецких орехов
  • 5-6 ст. л. растительного масла
  • 3 ч. л. французской зернистой горчицы
  • соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Курицу, капусту и грушу нарезаем.
  2. Измельчаем ножом грецкие орехи.
  3. Для заправки в отдельной емкости смешиваем растительное масло, горчицу, перец и соль.
  4. Перемешиваем все ингредиенты и поливаем заправкой.

Выбирайте любой рецепт салата, удивляйте и радуйте своих гостей! А можете приготовить все три сразу — они отлично украсят ваш праздник!

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