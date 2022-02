Салаты на день рождения: 3 лучших рецепта

Наверное, все любят посидеть за столом, поесть вкусностей, насладиться приятным общением с друзьями. Кому-то для этого нужен повод, а кто-то готов устроить домашнее пиршество и в обычный день.

«Гостеприимство — это хорошая черта» — говорила мне мама. Она всегда с радостью ждала гостей и в предвкушении приятного вечера готовила три своих коронных праздничных салата, рецептами которых делюсь с вами. Один из них состоит из самых обычных продуктов, без майонеза, но вкус у него просто необыкновенный.

Готовим салаты на день рождения

«Дамский» салат на день рождения

Пикантный вкус этого блюда завоюет сердца ваших гостей.

Ингредиенты

500 г куриного филе

1 банка консервированных ананасов

150 г твердого сыра

3-4 зубка чеснока

5 ст. л. майонеза

соль по вкусу

Приготовление

Для этого салата с курицей нужно сварить филе, затем нарезать его кубиками. Ананасы вынуть из сиропа и также измельчить на маленькие кусочки. Сыр натереть на средней терке. В одной емкости смешать все ингредиенты, выдавить чеснок с помощью пресса, посолить и заправить майонезом.

Салат с майонезом и сельдью

Данное блюдо станет прекрасной альтернативой селедке под шубой.

Ингредиенты

6 средних картофелин

1 селедка

пучок зеленого лука

2 плавленых сырка (по 70 г)

3 соленых огурца

2 яйца

0,5 банки консервированного зеленого горошка

350 г майонеза

Приготовление

Картофель отварить, натереть на крупной терке. Выложить на дно салатницы. Его, а также все последующие слои смазывать майонезом. Сельдь почистить, нарезать кубиками. Это 2-й слой. Лук помыть, измельчить и выложить поверх рыбы. Терку смазать подсолнечным маслом и натереть на ней плавленый сыр. Это 4-й слой. Натереть соленые огурцы и вареные яйца, выложить сверху сыра. Верх украсить зеленым горошком.

Салат без майонеза с грушей и копченой курицей

Этот рецепт идеально дополнить все остальные блюда на праздничном столе и особенно придется по душе ценителям правильного питания.

Ингредиенты

500 г копченого куриного мяса

500 г пекинской капусты

1 груша

60 г ядер грецких орехов

5-6 ст. л. растительного масла

3 ч. л. французской зернистой горчицы

соль и перец по вкусу

Приготовление

Курицу, капусту и грушу нарезаем. Измельчаем ножом грецкие орехи. Для заправки в отдельной емкости смешиваем растительное масло, горчицу, перец и соль. Перемешиваем все ингредиенты и поливаем заправкой.

Выбирайте любой рецепт салата, удивляйте и радуйте своих гостей! А можете приготовить все три сразу — они отлично украсят ваш праздник!

The post Салаты на день рождения: 3 лучших рецепта appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!