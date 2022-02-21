Салаты на день рождения: 3 лучших рецепта

Наверное, все любят посидеть за столом, поесть вкусностей, насладиться приятным общением с друзьями. Кому-то для этого нужен повод, а кто-то готов устроить домашнее пиршество и в обычный день.
«Гостеприимство — это хорошая черта» — говорила мне мама. Она всегда с радостью ждала гостей и в предвкушении приятного вечера готовила три своих коронных праздничных салата, рецептами которых делюсь с вами. Один из них состоит из самых обычных продуктов, без майонеза, но вкус у него просто необыкновенный.
Готовим салаты на день рождения
«Дамский» салат на день рождения
Пикантный вкус этого блюда завоюет сердца ваших гостей.
Ингредиенты
- 500 г куриного филе
- 1 банка консервированных ананасов
- 150 г твердого сыра
- 3-4 зубка чеснока
- 5 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
Приготовление
- Для этого салата с курицей нужно сварить филе, затем нарезать его кубиками.
- Ананасы вынуть из сиропа и также измельчить на маленькие кусочки.
- Сыр натереть на средней терке.
- В одной емкости смешать все ингредиенты, выдавить чеснок с помощью пресса, посолить и заправить майонезом.
Салат с майонезом и сельдью
Данное блюдо станет прекрасной альтернативой селедке под шубой.
Ингредиенты
- 6 средних картофелин
- 1 селедка
- пучок зеленого лука
- 2 плавленых сырка (по 70 г)
- 3 соленых огурца
- 2 яйца
- 0,5 банки консервированного зеленого горошка
- 350 г майонеза
Приготовление
- Картофель отварить, натереть на крупной терке. Выложить на дно салатницы. Его, а также все последующие слои смазывать майонезом.
- Сельдь почистить, нарезать кубиками. Это 2-й слой.
- Лук помыть, измельчить и выложить поверх рыбы.
- Терку смазать подсолнечным маслом и натереть на ней плавленый сыр. Это 4-й слой.
- Натереть соленые огурцы и вареные яйца, выложить сверху сыра.
- Верх украсить зеленым горошком.
Салат без майонеза с грушей и копченой курицей
Этот рецепт идеально дополнить все остальные блюда на праздничном столе и особенно придется по душе ценителям правильного питания.
Ингредиенты
- 500 г копченого куриного мяса
- 500 г пекинской капусты
- 1 груша
- 60 г ядер грецких орехов
- 5-6 ст. л. растительного масла
- 3 ч. л. французской зернистой горчицы
- соль и перец по вкусу
Приготовление
- Курицу, капусту и грушу нарезаем.
- Измельчаем ножом грецкие орехи.
- Для заправки в отдельной емкости смешиваем растительное масло, горчицу, перец и соль.
- Перемешиваем все ингредиенты и поливаем заправкой.
Выбирайте любой рецепт салата, удивляйте и радуйте своих гостей! А можете приготовить все три сразу — они отлично украсят ваш праздник!
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