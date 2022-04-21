Сахарозаменитель и мука грубого помола сделают пасхальный кулич безопасным для диабетиков

По ее словам, сахарозаменители (например стевия или эритрит)

не поднимают гликемический индекс, а также не имеют противопоказаний к

термообработке. Кроме этого, цельнозерновая мука (кукурузная или льняная) станет

отличной заменой пшеничной муке. Правда, лакомство получится более плотным,

чем при обычном рецепте, сообщает NEWS.ru.