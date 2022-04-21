Сахарозаменитель и мука грубого помола сделают пасхальный кулич безопасным для диабетиков

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Безопасные для диабетиков пасхальные куличи можно приготовить
с использованием цельнозерновой муки и сахарозаменителя. Об этом рассказала спортивный
диетолог Ирина Писарева.
По ее словам, сахарозаменители (например стевия или эритрит)
не поднимают гликемический индекс, а также не имеют противопоказаний к
термообработке. Кроме этого, цельнозерновая мука (кукурузная или льняная) станет
отличной заменой пшеничной муке. Правда, лакомство получится более плотным,
чем при обычном рецепте, сообщает NEWS.ru.
«Кулич получится не такой воздушный, но по крайней мере
тесто не такое рыхлое, и булка в организме диабетика не сразу превращается в
глюкозу. Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и
мука», — пояснила диетолог.
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