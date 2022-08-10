Сахалинский медведь несколько дней питался плотью растерзанных им человек

По словам лесничих, хищник разодрал своих жертв и несколько дней питался их плотью. Поведение не слишком типичное, однако на это есть свои причины. Специалисты заявили, что сход снега в этом году произошел слишком поздно, что повлияло на характер зверей: они стали проявлять больше агрессии, так как пищи растительного происхождения на местности крайне мало.