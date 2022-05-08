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    Садальскому не понравилась работа Цискаридзе в шоу «Сегодня вечером»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Садальскому не понравилась работа Цискаридзе в шоу «Сегодня вечером»

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскритиковал ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе. Балетмейстер заменил ведущего Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером».

    Садальский заявил, что обычно не смотрит передачи, поскольку считает их скучными. Вместо них он выбирает фильмы и сериалы. Однако для первого выпуска с Цискаридзе актер сделал исключение.

    «Передача “Сегодня вечером” и с Максом была плоха, а с Максимычем (отчество Цискаридзе Максимович. — Прим. ред.) стала еще хуже», — написал Садальский в LiveJournal.

    При этом у актера нет вопросов к работе Андрея Малахова. У программы популярного телеведущего «Привет, Андрей!» традиционно высокие рейтинги.

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