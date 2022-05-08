Садальскому не понравилась работа Цискаридзе в шоу «Сегодня вечером»

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Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскритиковал ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе. Балетмейстер заменил ведущего Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером».
Садальский заявил, что обычно не смотрит передачи, поскольку считает их скучными. Вместо них он выбирает фильмы и сериалы. Однако для первого выпуска с Цискаридзе актер сделал исключение.
«Передача “Сегодня вечером” и с Максом была плоха, а с Максимычем (отчество Цискаридзе Максимович. — Прим. ред.) стала еще хуже», — написал Садальский в LiveJournal.
При этом у актера нет вопросов к работе Андрея Малахова. У программы популярного телеведущего «Привет, Андрей!» традиционно высокие рейтинги.
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