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Садальский жестко высказался о ведущем шоу «Сегодня вечером» Цискаридзе

Садальский жестко высказался о ведущем шоу «Сегодня вечером» Цискаридзе
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Российский актер Станислав Садальский раскритиковал народного артиста РФ и ведущего передачи «Сегодня вечером» Николая Цискаридзе. Об этом пишет издание CTnews.

В своем Telegram-канале Садальский выложил рейтинг программ, которые выходят на Первом канале, и жестко прошелся по передаче с участием Цискаридзе.

«Балерун Николя обделал Малахова, продемонстрировал самые неудачные кадры, в его ранней тележизни телеведущего на первом… Зато в этот вечер передача “Привет Андрей” была по рейтингу первой», – высказался Садальский.

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