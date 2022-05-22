Садальский заявил, что Цискаридзе не справился с ролью ведущего в шоу «Сегодня вечером»

Актер Станислав Садальский заявил, что артист балета Николай Цискаридзе не справился с ролью ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Он считает, что появление педагога в эфире стало провалом для рейтингов шоу.
Цискаридзе дебютировал в роли ведущего передачи «Сегодня вечером» в начале мая. Зрители, посмотрев на артиста в новом амплуа, остались довольны его работой. Однако каплю дегтя решил добавить Садальский.
«Оглушительный провал у Коли Цискаридзе, уже второй за этот месяц. “Пусть говорят” — это вообще позорище. На рейтинговом коне и триумфатор по-прежнему [ведущий Андрей] Малахов, поздравляю», — написал он в своем Telegram-канале.
Актер подчеркнул, что проект «Сегодня вечером» набирает мало просмотров. При этом он указал, что практически не смотрит телевизор.
Ранее программу на Первом канале вел шоумен Максим Галкин, который покинул Россию после начала специальной операции на Украине. Из-за его длительного отсутствия передача долгое время не выходила в эфир.