Садальский заявил, что Цискаридзе не справился с ролью ведущего в шоу «Сегодня вечером»

«Оглушительный провал у Коли Цискаридзе, уже второй за этот месяц. “Пусть говорят” — это вообще позорище. На рейтинговом коне и триумфатор по-прежнему [ведущий Андрей] Малахов, поздравляю», — написал он в своем Telegram-канале.