Садальский заявил, что Михалкову мешает чувство превосходства над зрителем

Актер Стас Садальский прокомментировал заявление режиссера Никиты Михалкова о зависти окружающих.
В своем Telegram-канале Садальский опубликовал пост, посвященный Михалкову и его отношению с людьми, пишет CT News. Недавно режиссер заявил, что «его не любят, потому что завидуют». Однако Садальский нашел другое объяснение тому, почему Михалков не вызывает чувства любви у окружающих.
«Честное слово, я вам не завидую. Возможно, я ошибаюсь, но режиссеру Михалкову мешает его чувство превосходства над зрителем», — написал актер.
Недавно Садальский разразился критикой в адрес Николая Цискаридзе, заявив, что ведомый амбициями артист балета видит себя в руководстве Большого театра.