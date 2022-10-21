Садальский заявил, что Михалкову мешает чувство превосходства над зрителем

В своем Telegram-канале Садальский опубликовал пост, посвященный Михалкову и его отношению с людьми, пишет CT News. Недавно режиссер заявил, что «его не любят, потому что завидуют». Однако Садальский нашел другое объяснение тому, почему Михалков не вызывает чувства любви у окружающих.