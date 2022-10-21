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Садальский заявил, что Михалкову мешает чувство превосходства над зрителем

Садальский заявил, что Михалкову мешает чувство превосходства над зрителем
Агентство «Москва» | Александр Авилов

Актер Стас Садальский прокомментировал заявление режиссера Никиты Михалкова о зависти окружающих.

В своем Telegram-канале Садальский опубликовал пост, посвященный Михалкову и его отношению с людьми, пишет CT News. Недавно режиссер заявил, что «его не любят, потому что завидуют». Однако Садальский нашел другое объяснение тому, почему Михалков не вызывает чувства любви у окружающих.

«Честное слово, я вам не завидую. Возможно, я ошибаюсь, но режиссеру Михалкову мешает его чувство превосходства над зрителем», — написал актер.

Недавно Садальский разразился критикой в адрес Николая Цискаридзе, заявив, что ведомый амбициями артист балета видит себя в руководстве Большого театра.

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RusNewsToday24
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