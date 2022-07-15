Садальский заявил, что Лепс как никто другой заслужил Народного артиста России

Актер Станислав Садальский поздравил певца Григория Лепса с получением звания Народного артиста России. По мнению артиста, музыкант заслужил свою награду.
Садальский подчеркнул, что многие артисты не заслуживают такого. Однако Лепс по-настоящему является «народным».
«В отличие от других, купленных и бездарных народных, Лепс заслужил! Мои искренние поздравления уважаемому Грише! Он, по факту, и есть народный. Поздравляю!» — написал он у себя в Telegram-канале.
Указ о присвоении звания Народного артиста 15 июля подписал президент России Владимир Путин.