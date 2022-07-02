Садальский заявил, что артисты «Современника» пришли в ужас от слов Ахеджаковой о Гармаше

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что в ужасе от возможного возвращения коллеги Сергея Гармаша в «Современник». Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что в театре говорят о самой Ахеджаковой.
Актер был возмущен тем, что звезда комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» говорит за всех. По его мнению, многие бы желали видеть Гармаша на сцене.
«А мы в ужасе от Ахеджаковой, — сказало мне сразу несколько артистов», — написал Садальский в Telegram.
Гармаш покинул «Современник» со скандалом в 2020 году. Актер был недоволен работой художественного руководителя театра Виктора Рыжакова. Он считал, что действия Рыжакова наносят вред учреждению культуры и негативно отражаются на артистах труппы.