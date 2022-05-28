Садальский вспомнил Лимонова, говоря об Украине

Актер театра и кино Станислав Садальский застал новость о начале спецоперации на Украине, когда был на гастролях в Сибири. Спустя время он высказался о событиях в соседней стране.
Артист вспомнил слова писателя Эдуарда Лимонова, который считал, что независимость республик Донбасса давно нужно было признать. Сам Садальский убежден, что противники всего русского на Украине должны нести ответственность.
«Те люди, которые боролись там против русского языка, должны быть наказаны. Я — украинец по матери. Сам оказался в черных списках «Миротворца». Уже давно не могу поехать на Украину», — написал артист в «Живом журнале».
Украина уже долгие годы проводит политику, направленную на отказ от русской культуры и русского языка. В частности, введены законы, согласно которым в стране проходит украинизация.