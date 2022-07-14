Садальский устроил «творческую инспекцию» Калининграду после снятия блокады

Стас Садальский сейчас находится в Калининграде, где артист с коллегой Татьяной Кравченко представил премьеру в театре эстрады «Янтарь Холл». О своих впечатлениях и изменениях, которые произошли в регионе, актер поделился в беседе с «Народными Новостями».
Актер рассказал, что в Калининград он приехал на гастроли. С артисткой и партнершей по сцене Татьяной Кравченко они представили в театре эстрады «Янтарь Холл» премьеру спектакля.
«У меня спектакль, гастроли. Я с Таней Кравченко работаю. Мы играем спектакль. У нас премьера в театре эстрады “Янтарь холл”», — рассказал Садальский.
По словам артиста, в городе чувствуется радость от того, что решен вопрос с блокадой региона. Ранее губернатор Калининградской области Алиханов заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград. Садальский отметил, что по словам жителей области, они почувствовали нехватку некоторых товаров, сейчас же все довольны.
«Да, сегодня город ликует, сегодня все уже решено, сказали, что лес разрешили провозить. Раньше, говорили, были трудности с цементом и алкоголем, с сегодняшнего дня разрешили и цемент, и алкоголь. И вот теперь это заметно», — поделился актер.
Садальский отметил, что регион и раньше отличался хорошими дорогами и развитой инфраструктурой. При этом актер рассказал, что руководители региона всегда хорошо заботились о комфорте населения и благоустройстве территории области.
«Были шикарные дороги. Новый губернатор тут, о нем очень хорошо отзываются и предыдущий был хорошим, здесь хорошие губернаторы. Дороги, конечно, изумительные, так бы во всей России дороги делали, как в Калининграде», — подчеркнул Садальский.
Ранее актер заявил, что с Татьяной Кравченко они столкнулись с огромным количеством критики, после того, как журналисты написали, что они сбежали в Белоруссию.По словам артиста, соседней стране у Садальского и Кравченко были запланированы два спектакля, которые они успешно отыграли. Однако пресса представила их непродолжительные гастроли, как бегство из страны, незаслуженно оскорбив его и партнершу по спектаклю.