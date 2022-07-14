Садальский устроил «творческую инспекцию» Калининграду после снятия блокады

Ранее актер заявил, что с Татьяной Кравченко они столкнулись с огромным количеством критики, после того, как журналисты написали, что они сбежали в Белоруссию.По словам артиста, соседней стране у Садальского и Кравченко были запланированы два спектакля, которые они успешно отыграли. Однако пресса представила их непродолжительные гастроли, как бегство из страны, незаслуженно оскорбив его и партнершу по спектаклю.