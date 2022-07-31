Садальский упрекнул Цискаридзе за низкие рейтинги на Первом канале

Актер Стас Садальский высказался о деятельности артиста балета Николая Цискаридзе в качестве ведущего на Первом канале. Он упрекнул хореографа в плохой работе.
Садальский раскритиковал Цискаридзе у себя в Telegram-канале. Артист поделился рейтингом программы «Сегодня вечером». На опубликованном скриншоте видно, что показатели субботней программы на Первом канале значительно уступают шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».
«Первый канал с балеруном, умирающим от своей красоты, просто не успевает за временем. А нам отвратительны бесконечно женящиеся одряхлевшие мужчины, уверенные, что молодые красивые девушки любят их по зову сердца, а не по зову денег, силиконовые девицы, женщины с базарными скандалами и прочей грязью, в которую попадали зрители, включавшие по вечерам Первый канал», — написал Садальский в Telegram.
Кроме того, актер добавил, что считает низкие рейтинги наказание для Первого канала. По словам артиста, руководство вещателя слишком долго морочило голову зрителям.