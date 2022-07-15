Садальский сравнил ушедшего в отставку Рогозина с Сердючкой

Свое сообщение актер сопроводил фотографией Рогозина, которую ранее опубликовал в соцсетях певец Андрей Данилко. В шуточной форме украинский артист обвинил бывшего главу Роскосмоса в плагиате, назвав его «самозванкой».

«Конкурентка Сердючке осталась без работы! Тренер международного класса по прыжкам на батутах Рогозин был освобожден от должности генерального директора Роскосмоса», — пошутил Садальский.

Актер Станислав Садальский посмеялся над увольнением Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса. Свое мнение по этому поводу артист высказал в личном блоге .