Садальский сравнил ушедшего в отставку Рогозина с Сердючкой

Актер Станислав Садальский посмеялся над увольнением Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса. Свое мнение по этому поводу артист высказал в личном блоге.
Российский президент Владимир Путин 15 июля подписал документ об отставке Рогозина. Исполнять обязанности главы Роскосмоса назначен вице-премьер Юрий Борисов, уточняет телеканал «360».
«Конкурентка Сердючке осталась без работы! Тренер международного класса по прыжкам на батутах Рогозин был освобожден от должности генерального директора Роскосмоса», — пошутил Садальский.
Свое сообщение актер сопроводил фотографией Рогозина, которую ранее опубликовал в соцсетях певец Андрей Данилко. В шуточной форме украинский артист обвинил бывшего главу Роскосмоса в плагиате, назвав его «самозванкой».