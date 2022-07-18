Садальский раскрыл настоящие причины отъезда Малахова из России

Актер Станислав Садальский решил уточнить, насколько правдивы слухи о том, что знаменитый телеведущий Андрей Малахов уехал из России вместе с семьей. Садальский засомневался, что ведущий отказался бы от карьеры в РФ.
Артист в своем Telegram-канале написал, что созвонился с Малаховым, чтобы лично удостоверится, где он и что с ним. По словам Садальского, оказалось, что Малахов уехал на отдых с семьей на море, и уже в начале августа вернется в Россию.
Сам Малахов ранее одной фразой отреагировал на слухи о своем отъезде в одну из прибалтийских стран. «Не дождетесь!» — таков был ответ ведущего в его Telegram-канале.