Садальский раскритиковал навыки ведущих «Ледникового периода» Щербаковой и Загитовой

Актер Стас Садальский прокомментировал работу юных ведущих нового сезона шоу «Ледниковый период» фигуристок Алины Загитовой и Анны Щербаковой.
По мнению артиста, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин хорошо справляется с ролью ведущего программы на Первом канале. Однако его коллег Загитову и Щербакову актер назвал косноязычными, явно выражая свое недовольство уровнем профессионализма олимпийских чемпионок.
«Замечательный ведущий Ягудин с двумя косноязычными девушками», — написал Садальский в своем Telegram-канале.
Кроме того, актер обрушился с критикой на блогера Даню Милохина, который вновь принял участие в шоу. Садальскому не понравилась прическа молодого человека, да и в целом его внешний вид.
Артист на постоянной основе критикует нового ведущего передачи «Сегодня вечером» Николая Цискаридзе. Недавно Садальский попросил свою домработницу оценить программу. Примечательно, что их мнения по поводу шоу сошлись.