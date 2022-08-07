Садальский пригрозил раскрыть «завышенные» гонорары Цискаридзе

«И на Первом прекрасный балерун в позе Arabesqus на одной ноге вел передачу, не понимая о ком и о чем. Второй ногой торопился в бухгалтерию за гонораром. Традиционно рейтинг Николя приближается к нулю. Не жалуйтесь, вернее — не врите, что пенсия — 12 000 рублей, а то придется озвучить вашу истинную пенсию и завышенные гонорары за плохое ведение “в субботу вечером”», — написал Садальский в своем блоге.