Садальский пригрозил раскрыть «завышенные» гонорары Цискаридзе

Станиславу Садальскому не понравился новый ведущий программы «Сегодня вечером» Николай Цискаридзе. Актер и продюсер пообещал раскрыть реальные доходы танцора, если последний не прекратит жаловать на «низкую пенсию», передает Pravda.ru.
Напомним, Николай Цискаридзе стал новым ведущим ток-шоу, заменив сбежавшего из России Максима Галкина. По мнению Садальского, артист балета не справился с новым амплуа. Более того, продюсер пригрозил Цискаридзе раскрыть его истинные доходы, если тот не прекратит жаловаться на низкую пенсию.
«И на Первом прекрасный балерун в позе Arabesqus на одной ноге вел передачу, не понимая о ком и о чем. Второй ногой торопился в бухгалтерию за гонораром. Традиционно рейтинг Николя приближается к нулю. Не жалуйтесь, вернее — не врите, что пенсия — 12 000 рублей, а то придется озвучить вашу истинную пенсию и завышенные гонорары за плохое ведение “в субботу вечером”», — написал Садальский в своем блоге.
Садальский не впервые раскритиковал работу Цискаридзе на Перовом канале. Так, в конце июля он опубликовал скриншот, отображающий рейтинги вечерних ток-шоу. На карде видно, что «Сегодня вечером» значительно уступает шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1», получившее название «Привет, Андрей!».