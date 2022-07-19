Садальский обрушился с критикой на Цискаридзе и Шахназарова после нового выпуска «Сегодня вечером»

Российский актер Станислав Садальский остался недоволен очередным выпуском передачи «Сегодня вечером». Он громко раскритиковал артиста балета Николая Цискаридзе, которого назвал «неумелым ведущим». Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале артиста.
Новый выпуск «Сегодня вечером» был посвящен кинорежиссеру Карену Шахназарову, на которого Садальский также обрушился с критикой.
«Смешно передача с танцором началась: сразу же с вранья неумелого ведущего, с похвальбы киноначальника. Такого же неумеху в режиссуре Николя назвал гениальным и известным», — высказался актер.
При этом артист заявил, что не является фанатом телепрограммы, однако следит за ней на платформе YouTube.