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Садальский обрушился с критикой на Цискаридзе и Шахназарова после нового выпуска «Сегодня вечером»

Садальский обрушился с критикой на Цискаридзе и Шахназарова после нового выпуска «Сегодня вечером»
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Российский актер Станислав Садальский остался недоволен очередным выпуском передачи «Сегодня вечером». Он громко раскритиковал артиста балета Николая Цискаридзе, которого назвал «неумелым ведущим». Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале артиста.

Новый выпуск «Сегодня вечером» был посвящен кинорежиссеру Карену Шахназарову, на которого Садальский также обрушился с критикой. 

«Смешно передача с танцором началась: сразу же с вранья неумелого ведущего, с похвальбы киноначальника. Такого же неумеху в режиссуре Николя назвал гениальным и известным», — высказался актер.

При этом артист заявил, что не является фанатом телепрограммы, однако следит за ней на платформе YouTube.  

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RusNewsToday24
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