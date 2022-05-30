Садальский обрушился с критикой на новый выпуск «Сегодня вечером» с Цискаридзе

Заслуженный артист РСФСР, 70-летний актер Станислав Садальский вновь обрушился с критикой на передачу «Сегодня вечером».
В своем блоге на LiveJournal Садальский рассказал, что посмотрел очередной выпуск шоу с новым ведущим артистом балета Николаем Цискаридзе. Актер признался, что совсем не впечатлился тем, что происходит на программе после смены ведущего.
«Ну поверьте, ничего личного, только цифры рейтинга. Посмотрел вчерашний [выпуск] “Сегодня вечером”. Кто участвует в жрун-клубе у Николя, те же и оне же, надоевшие», — заявил Садальский.
Он добавил, что понял секреты хороших рейтингов шоумена Андрея Малахова. По словам артиста, он приглашает тех, кто «не мозолит глаза» на телевидении.
Ранее Садальский раскритиковал дебютный выпуск «Сегодня вечером» с Цискаридзе. Он назвал появление артиста балета на шоу вторым «оглушительным провалом» за март. Первый, по его словам, был на передаче «Пусть говорят».