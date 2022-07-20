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Садальский назвал Михалкова латентным гомосексуалом после анекдота про медведя и охотника

Садальский назвал Михалкова латентным гомосексуалом после анекдота про медведя и охотника
ММКФ Комсомольская правда/ Global Look Press

Российский актер Станислав Садальский в личном Telegram-канале заявил, что кинорежиссер Никита Михалков очередным своим анекдотом раскрыл свою сексуальную ориентацию.

В новом выпуске передачи Михалкова «Бесогон ТВ» режиссер высказал личное мнение о сложившейся ситуации в мире. В связи с этим он рассказал анекдот, который привлек большое внимание зрителей. Героями повествования стали медведь и охотник, первый из которых поставил своего оппонента в неудобную ситуацию: охотник должен был выбрать: либо его съедят, либо изнасилуют. Выбор мужчины пал на второй вариант.

Сам Михалков пояснил, что медведь олицетворяет Россию, а охотник — Запад. Однако многие россияне не оценили данный анекдот, а Садальский заявил, что таким образом раскрылась латентная гомосексуальность кинорежиссера.

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RusNewsToday24
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