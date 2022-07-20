Садальский назвал Михалкова латентным гомосексуалом после анекдота про медведя и охотника

В новом выпуске передачи Михалкова «Бесогон ТВ» режиссер высказал личное мнение о сложившейся ситуации в мире. В связи с этим он рассказал анекдот, который привлек большое внимание зрителей. Героями повествования стали медведь и охотник, первый из которых поставил своего оппонента в неудобную ситуацию: охотник должен был выбрать: либо его съедят, либо изнасилуют. Выбор мужчины пал на второй вариант.