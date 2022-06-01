Садальский ехидно высказался об отмене «Новой волны» в 2022 году

Актер театра и кино Станислав Садальский в своей саркастичной манере прокомментировал перенос музыкального конкурса «Новая волна» на 2023 год.
Артист отметил, что главными героями «Новой волны» были молодые исполнители, которые после конкурса в итоге не смогли пробиться в шоу-бизнес. Он с сожалением отметил, что «новой крови» на эстраде нет.
«А можно вообще обойтись без этих давно погасших “звезд” и тем самым хоть немного расшевелить нашу застойную сцену? И потом, с какого перепугу на «Новой волне» устраивают творческие вечера. Это же был музыкальный конкурс молодых исполнителей», — написал в «Живом Журнале» Садальский, добавив, что все работает по принципу «хлеба и зрелищ».
Актер также высказался о «переживаниях» по поводу переноса песенного конкурса. Он едко заявил, что «попса в трауре».
О переносе «Новой волны» стало известно 31 мая. Организаторы решили пойти на такой шаг из-за невозможности обеспечить логистические и технические процессы для участников шоу на достойном уровне.