Садальский ехидно высказался об отмене «Новой волны» в 2022 году

«А можно вообще обойтись без этих давно погасших “звезд” и тем самым хоть немного расшевелить нашу застойную сцену? И потом, с какого перепугу на «Новой волне» устраивают творческие вечера. Это же был музыкальный конкурс молодых исполнителей», — написал в «Живом Журнале» Садальский, добавив, что все работает по принципу «хлеба и зрелищ».