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    Садальский сообщил о смерти матери Ольги Дрозовой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Садальский сообщил о смерти матери Ольги Дрозовой

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    Genrietta Peryan/Global Look Press

    Актриса Ольга Дроздова пережила большую утрату — скончалась ее мать. Печальное известие сообщил актер Станислав Садальский.

    В своем сообщении артист отметил, что в такие трудные для человека минуты очень сложно подобрать слова утешения. При этом он признался, что готов поддержать коллегу.

    «Смерть мамы это трагическое событие, для любого человека, прощание с мамой это прощание со своим детством и ребенком в себе. Поэтому очень трудно подобрать слова утешения для человека, потерявшего мать… Оля, я всем сердцем с тобой…», — написал актер в Telegram.

    Сама Дроздова и ее муж Дмитрий Певцов эту новость пока не прокомментировали. Также Садальский не сообщил, когда именно умерла мать актрисы.

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