Садальский сообщил о смерти матери Ольги Дрозовой

«Смерть мамы это трагическое событие, для любого человека, прощание с мамой это прощание со своим детством и ребенком в себе. Поэтому очень трудно подобрать слова утешения для человека, потерявшего мать… Оля, я всем сердцем с тобой…», — написал актер в Telegram.