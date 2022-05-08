Садальский сообщил о смерти матери Ольги Дрозовой

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Актриса Ольга Дроздова пережила большую утрату — скончалась ее мать. Печальное известие сообщил актер Станислав Садальский.
В своем сообщении артист отметил, что в такие трудные для человека минуты очень сложно подобрать слова утешения. При этом он признался, что готов поддержать коллегу.
«Смерть мамы это трагическое событие, для любого человека, прощание с мамой это прощание со своим детством и ребенком в себе. Поэтому очень трудно подобрать слова утешения для человека, потерявшего мать… Оля, я всем сердцем с тобой…», — написал актер в Telegram.
Сама Дроздова и ее муж Дмитрий Певцов эту новость пока не прокомментировали. Также Садальский не сообщил, когда именно умерла мать актрисы.
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