Садальский прокомментировал замену Галкина в шоу «Сегодня вечером»

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Актер Станислав Садальский считает, что артист балета Николай Цискаридзе должен был просить разрешение у шоумена Максима Галкина на замену в популярной передаче.
В конце февраля Галкин вместе с семьей улетел в Израиль и, судя по его заявлениям и уже назначенным концертам за границей, артист не скоро вернется в Россию. В связи с этим руководство Первого канала приняло решение заменить его в передаче «Сегодня вечером».
Новым ведущим был назначен Цискаридзе, а первый выпуск с ним должен состояться уже в ближайшие выходные. И пока пользователи Сети спорят, подходит ли танцор на роль замены шоумена, в своем Telegram-канале на эту тему высказался Садальский. По его словам, Цискаридзе должен был спросить у Галкина разрешение о замене, чтобы все было по-дружески.
«Интересно, спросил ли Николай Максимович разрешения у Максима или это штрейкбрехерство?» — иронично прокомментировал ситуацию актер.
Ранее Галкин вышел на связь с подписчиками и заявил, что после переезда в Израиль он потерял все российские рекламные контракты. Сразу после этого он объявил о нескольких концертах на Святой земле, которые, как он отметил, пользуются спросом.