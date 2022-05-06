Садальский прокомментировал замену Галкина в шоу «Сегодня вечером»

Новым ведущим был назначен Цискаридзе, а первый выпуск с ним должен состояться уже в ближайшие выходные. И пока пользователи Сети спорят, подходит ли танцор на роль замены шоумена, в своем Telegram-канале на эту тему высказался Садальский. По его словам, Цискаридзе должен был спросить у Галкина разрешение о замене, чтобы все было по-дружески.