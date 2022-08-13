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Sabah: встреча Байдена и Эрдогана может пройти в сентябре на полях Генассамблеи ООН

Sabah: встреча Байдена и Эрдогана может пройти в сентябре на полях Генассамблеи ООН
Depo Photos/Keystone Press Agency/Globallookpress

Американский президент Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает издание Sabah, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации журналистов, переговоры лидеров стран могут состояться уже в сентябре. Одной из тем переговоров станет покупка Анкарой у Вашингтона самолетов F-16.

«Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Байден США Турция Эрдоган
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