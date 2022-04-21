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    Sabah: власти Турции собираются вложить почти 10 млрд долларов в добычу газа в Черном море

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Sabah: власти Турции собираются вложить почти 10 млрд долларов в добычу газа в Черном море

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     Виктор Лисицын/Global Look Press

    Правительство Турции намерено инвестировать примерно 10 млрд
    долларов в добычу и транспортировку 540 млрд кубометров газа в Черном море, передает
    местная газета Sabah.

    Страна расширяет свой флот буровых судов. Также стало
    известно, что постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение
    природного газа «Зонгулдак Сакарья» включили в объем проектной государственной
    помощи.

    «Инвестиции в размере 145 млрд лир (почти 10 млрд долларов. —
    Прим. ред.) будут направлены на добычу и использование 540 млрд кубометров
    природного газа в Черном море», — сообщила газета.

    Ранее стало известно, что власти Дании намерены увеличить объемы добычи голубого
    топлива, чтобы сократить зависимость государства от сырья из России.

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