Sabah: власти Турции собираются вложить почти 10 млрд долларов в добычу газа в Черном море

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Правительство Турции намерено инвестировать примерно 10 млрд
долларов в добычу и транспортировку 540 млрд кубометров газа в Черном море, передает
местная газета Sabah.
Страна расширяет свой флот буровых судов. Также стало
известно, что постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение
природного газа «Зонгулдак Сакарья» включили в объем проектной государственной
помощи.
«Инвестиции в размере 145 млрд лир (почти 10 млрд долларов. —
Прим. ред.) будут направлены на добычу и использование 540 млрд кубометров
природного газа в Черном море», — сообщила газета.
Ранее стало известно, что власти Дании намерены увеличить объемы добычи голубого
топлива, чтобы сократить зависимость государства от сырья из России.
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