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С заботой о будущем: в освобожденном Херсоне окрыли спортивную школу для детей — репортаж

С заботой о будущем: в освобожденном Херсоне окрыли спортивную школу для детей — репортаж
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Детско-юношеская спортивная школа №3 в городе Херсон последние несколько лет активно приходила в упадок. Украинская власть не видела смысла в развитии учреждений, так как планомерное и повсеместное развитие спорта не вписывалось в планы чиновников. В их интересы больше входило освоение и растрата средств, которые должны были пойти на спортивное образование детей. Но сейчас все изменится, сообщил специальный корреспондент «Народных Новостей».

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

«Сейчас вы можете видеть, во что превратилась эта спортивная школа, старое, нереставрированное здание, допотопные тренажеры и персидские ковры вместо матов…» — рассказал новый директор спортивной школы Николай Терентьев.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

В беседе с военкором он поделился планами по развитию детского и юношеского спорта в регионе.

«Сегодня мы открываем спортивную школу, для того чтобы наши дети продолжали заниматься спортом. Нынешняя власть будет помогать нам развивать данное направление и эта спортивная школа не будет единственной в своем роде, а станет первой из многих», — отметил Терентьев.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Спортивная школа №3, находящаяся по адресу ул. Шмидта 100, уже готова принимать воспитанников и оказывать им содействие по спортивному развитию. До своего упадка при украинской власти эта школа была одной из лучших не только в Херсоне, но и во всем регионе, об этом говорят многочисленные медали, кубки и сертификаты, которые были добыты на соревнованиях своими воспитанниками.

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RusNewsToday24
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