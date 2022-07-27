Детско-юношеская спортивная школа №3 в городе Херсон последние несколько лет активно приходила в упадок. Украинская власть не видела смысла в развитии учреждений, так как планомерное и повсеместное развитие спорта не вписывалось в планы чиновников. В их интересы больше входило освоение и растрата средств, которые должны были пойти на спортивное образование детей. Но сейчас все изменится, сообщил специальный корреспондент «Народных Новостей».
«Сейчас вы можете видеть, во что превратилась эта спортивная школа, старое, нереставрированное здание, допотопные тренажеры и персидские ковры вместо матов…» — рассказал новый директор спортивной школы Николай Терентьев.
В беседе с военкором он поделился планами по развитию детского и юношеского спорта в регионе.
«Сегодня мы открываем спортивную школу, для того чтобы наши дети продолжали заниматься спортом. Нынешняя власть будет помогать нам развивать данное направление и эта спортивная школа не будет единственной в своем роде, а станет первой из многих», — отметил Терентьев.
Спортивная школа №3, находящаяся по адресу ул. Шмидта 100, уже готова принимать воспитанников и оказывать им содействие по спортивному развитию. До своего упадка при украинской власти эта школа была одной из лучших не только в Херсоне, но и во всем регионе, об этом говорят многочисленные медали, кубки и сертификаты, которые были добыты на соревнованиях своими воспитанниками.