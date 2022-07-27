С заботой о будущем: в освобожденном Херсоне окрыли спортивную школу для детей — репортаж

Спортивная школа №3, находящаяся по адресу ул. Шмидта 100, уже готова принимать воспитанников и оказывать им содействие по спортивному развитию. До своего упадка при украинской власти эта школа была одной из лучших не только в Херсоне, но и во всем регионе, об этом говорят многочисленные медали, кубки и сертификаты, которые были добыты на соревнованиях своими воспитанниками.