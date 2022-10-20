С третьего ноября USDT можно будет снимать в «традиционных» банкоматах Бразилии

Эмитент стейблкоина Tether сделает USDT доступным в 24 000 банкоматах в Бразилии начиная с 3 ноября, сообщила компания в четверг.

Tether позволит конвертировать USDT в бразильские реалы благодаря использованию сервиса бразильского поставщика криптовалютных услуг SmartPay. Платформа интегрирована с TecBan, местной компанией владеющей 24 000 банкоматов под торговой маркой Banco24Horas.





Пользователи смогут отправлять USDT из любого криптокошелька, включая биржи, сразу в банкомат, сообщил изданию CoinDesk генеральный директор SmartPay, Росело Лопес (Rocelo Lopes). А начиная с февраля 2023 года компания позволит пользователям вносить депозиты в бразильских реалах в банкоматах и получать USDT на свои криптокошельки.

«Добавление токенов Tether к банкоматам по всей Бразилии дает возможность включить больше людей в финансовую систему. Это приведет к серьезным изменениям не только в индустрии платежей, но и во всей финансовой экосистеме Бразилии», — сказал технический директор Tether, Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).

По данным Tether, в августе 2022 года бразильцы совершили 79836 операций на сумму $1,4 млрд.

В мае Tether запустила свой токен MXNT, привязанный к мексиканскому песо в качестве испытательного полигона в Латинской Америке. Компания заявила тогда, что эта инициатива была направлена на то, чтобы проложить путь для большего количества токенов с привязкой к фиату в регионе.