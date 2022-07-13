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С русскими в ЦАР пришел порядок: Максим Шугалей о работе российских инструкторов в Африке

С русскими в ЦАР пришел порядок: Максим Шугалей о работе российских инструкторов в Африке
Федеральное агентство новостей – Степан Яцко

Сотрудничество с Россией стало своего рода трендом для африканских государств. Как Москва получила такую популярность на континенте в медиацентре «Патриот» рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и социолог Максим Шугалей.

Он заявил, что страны Африки пристально следят за событиями, происходящими в Мали и Центральноафриканской Республике, где работают россияне. Успехи этих республик подарили другим государствам континента надежду на решение накопившихся проблем.

«С появлением наших инструкторов в страну начал приходить порядок. Это отмечают абсолютно все, это показывают социологические опросы. Несмотря на это, на них льется очень много грязи. Их обвиняют в вымышленных преступлениях», – рассказал социолог.

Деятельность российских инструкторов, которых на Западе принято считать сотрудниками «ЧВК Вагнера», сыграла колоссальную роль в выходе ЦАР из глубокого кризиса. Подготовленные россиянами силовые подразделения предотвратили госпереворот, в разы снизили активность вооруженных группировок и их численность.

Помимо президента ФЗНЦ в медиацентре «Патриот» по африканской проблематике выступили глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада, а также российский летчик Константин Ярошенко. 

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