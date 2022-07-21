С Рики Мартина сняли обвинения в инцесте и харассменте. Племянник певца отозвал свой иск

Рики Мартин

21-летний племянник Рики Мартина Деннис Санчез отозвал судебный иск к 50-летнему певцу. Ранее молодой человек обвинил своего дядю в том, что тот якобы преследовал его после разрыва любовных отношений между ними. Деннису удалось получить ордер, запрещающий Мартину с ним контактировать.

Адвокаты звезды отвергали все обвинения, ссылаясь на душевное нездоровье Санчеза. Пуэрториканский суд сегодня закрыл дело против исполнителя.

Юристы Рики выпустили заявление для прессы, где говорится:

Как мы и ожидали, временный охранный ордер не был продлен судом. Обвинитель подтвердил суду, что решение о прекращении дела было принято им самостоятельно, без какого-либо внешнего влияния или давления. Он направил суду просьбу закрыть дело. Он просто проблемная личность, делающая ложные заявления, не имея никаких доказательств. Мы рады, что правосудие восторжествовало и наш клиент может двигаться дальше в своей жизни и карьере.

Скандал, связанный с племянником Мартина, стал широко обсуждаться на прошлой неделе. СМИ сообщали, что, если будет доказана вина певца, ему грозит до 50 лет тюрьмы.

Это не единственное судебное дело против Рики: в начале июля стало известно, что его бывший менеджер Ребекка Друкер обвинила певца в неуплате денег за ее работу.