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С процессором A17 Bionic, 120-герцевым экраном и подэкранной системой Touch ID. iPhone 15 Pro показали на концептуальных изображениях

С процессором A17 Bionic, 120-герцевым экраном и подэкранной системой Touch ID. iPhone 15 Pro показали на концептуальных изображениях

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В сентябре Apple представит линейку iPhone 14, и в Сети уже немало изображений всех моделей серии. А в следующем году дебютируют iPhone 15, и вот как раз изображения ниже иллюстрируют возможный дизайн iPhone 15 Pro.


С процессором A17 Bionic, 120-герцевым экраном и подэкранной системой Touch ID. iPhone 15 Pro показали на концептуальных изображениях
С процессором A17 Bionic, 120-герцевым экраном и подэкранной системой Touch ID. iPhone 15 Pro показали на концептуальных изображениях

Надо сказать, картинки хоть и концептуальные, но не оторваны от реальности – показанный на них смартфон выполнен в духе iPhone 14 Pro. Фирменной челки не будет в iPhone 14 Pro, не удивительно, что не изображена она и в iPhone 15 Pro. Блок основной камеры – по-прежнему с тремя характерными модулями, но один из них перископный, а внешнее исполнение – без выштамповки. Модули получаются островными, примерно как в Galaxy S22 Ultra.

С процессором A17 Bionic, 120-герцевым экраном и подэкранной системой Touch ID. iPhone 15 Pro показали на концептуальных изображениях
С процессором A17 Bionic, 120-герцевым экраном и подэкранной системой Touch ID. iPhone 15 Pro показали на концептуальных изображениях

Топовому iPhone образца 2023 года приписана однокристальная системе A17 Biomic, 120-герцевый дисплей и подэкранная система Touch ID.   

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