С процессорами «Эльбрус», российским ПО и уникальным дизайном. Российские банкоматы появятся уже в начале 2023 года

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Генеральный директор и совладелец компании BFS Артем Жилонов сообщил о том, первые поставки российских банкоматов планируются на февраль-март следующего года. «Компания BFS планирует начать массовое производство российских банкоматов в первом квартале следующего года. Первые поставки устройств запланированы на февраль-март», – сообщил он.





По словам Жилонова, все банкоматы будут оснащены процессором «Эльбрус», а работать будут под управлением российского ПО. Также отмечается собственный уникальный дизайн устройств. С точки зрения технологий российские банкоматы будут полностью соответствовать запросам рынка, не уступая западным аналогам, подчеркнул он.

«Сейчас совместно с коллегами из различных банков планируется тайминг поставок, первая партия будет не менее 1 500 банкоматов», – добавил Жилонов. По его словам, устройствами интересуются многие крупные банки, включая ВТБ.

Компания BFS более 18 лет работает на российском рынке и является одним из ведущих поставщиков комплексных решений для систем банковского самообслуживания.