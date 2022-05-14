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    «С павлинами поговори»: Лавров иронично ответил журналисту, попытавшемуся спровоцировать министра в Душанбе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «С павлинами поговори»: Лавров иронично ответил журналисту, попытавшемуся спровоцировать министра в Душанбе

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    MFA Russia/ Global Look Press

    Глава МИД России Сергей Лавров в ироничной форме ответил журналисту, попытавшемуся устроить провокацию на саммите в Душанбе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

    Руководитель внешнеполитического ведомства РФ указал иностранному журналисту на место после того, как представитель СМИ выкрикнул министру в спину, обратившись с просьбой ответить на несколько вопросов. На это Лавров ответил всего одной фразой.

    «C павлинами поговори», – сказал Лавров, тем самым вспомнив недавний инцидент с этой птицей днем ранее.

    Ранее сообщалось, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам заседания МИД СНГ в Душанбе завершился неожиданным инцидентом. Речь российского министра прервал крик павлина.

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