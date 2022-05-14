«С павлинами поговори»: Лавров иронично ответил журналисту, попытавшемуся спровоцировать министра в Душанбе

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Глава МИД России Сергей Лавров в ироничной форме ответил журналисту, попытавшемуся устроить провокацию на саммите в Душанбе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
Руководитель внешнеполитического ведомства РФ указал иностранному журналисту на место после того, как представитель СМИ выкрикнул министру в спину, обратившись с просьбой ответить на несколько вопросов. На это Лавров ответил всего одной фразой.
«C павлинами поговори», – сказал Лавров, тем самым вспомнив недавний инцидент с этой птицей днем ранее.
Ранее сообщалось, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам заседания МИД СНГ в Душанбе завершился неожиданным инцидентом. Речь российского министра прервал крик павлина.