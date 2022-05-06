«С нами сражаются внуки гауляйтеров СС»: Сатановский обосновал неприкрытую ксенофобию Запада к России

«С нами сегодня сражаются дети, внуки гауляйтеров СС, обергруппенфюреров. Люди, которые сотрудничали с националистами, люди, которые им покровительствовали, как руководство США или Канады. Идет возрождение националистической идеологии. И с кем же ей бороться, как не с Россией – наследницей Советского союза? Поэтому шествия националистов в Прибалтике, на Украине – вещь стандартная для такого рода ситуаций», — пояснил политолог.