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    «С нами сражаются внуки гауляйтеров СС»: Сатановский обосновал неприкрытую ксенофобию Запада к России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «С нами сражаются внуки гауляйтеров СС»: Сатановский обосновал неприкрытую ксенофобию Запада к России

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    wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0

    Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему современная форма нацизма связана не только с евреями, но и с другими национальностями, передает Baltnews.

    Как уточнил источник, в Европе на сегодняшний день развилась неприкрытая русофобия. Например, в Латвии, данное явление существовало еще до начала спецоперации России. Таким образом, можно утверждать, что современная форма нацизма, перетекшего в национализм, имеет отношение не только к евреям.

    Как отметил Сатановский, возрождение нацизма на территории ЕС является довольно заметной вещью.

    «С нами сегодня сражаются дети, внуки гауляйтеров СС, обергруппенфюреров. Люди, которые сотрудничали с националистами, люди, которые им покровительствовали, как руководство США или Канады. Идет возрождение националистической идеологии. И с кем же ей бороться, как не с Россией – наследницей Советского союза? Поэтому шествия националистов в Прибалтике, на Украине – вещь стандартная для такого рода ситуаций», — пояснил политолог.

    Он уточнил, что отношение к русским, как к народу, русской культуре и истории идентично поведению нацистов относительно евреев.

    pixabay.com
    pixabay.com

    В этой связи, можно говорить, что русские люди являются современными евреями.

    «Просто евреев они практически добили, им вроде как неудобно продолжать этим заниматься. А русские, с одной стороны, – старый враг, с другой, – технология Холокоста отработана», — уточнил эксперт.

    Этим же, по словам Сатановского, можно объяснить постоянные преследования русских в США и Европе, которые основываются лишь на одном факте — человек приехал из России.

    «Счет закроют, активы конфискуют, отберут бизнес. Само происхождение уже является признаком того, что вы человек подозрительный, нелояльный, должны быть ограничены в правах», — пояснил политолог.

    Это и есть современная форма национализма, констатировал эксперт.

    «Только русских по Европе еще не собирают в гетто и не отправляют в концлагеря, а так все одно и то же. Нацизм — это одна из европейских ценностей наряду с инквизицией, погромами, Холокостом, геноцидом цыган. Это все и есть европейские ценности», — заключил Сатановский.

    Ранее «Народные Новости» сообщали, что Евгений Сатановский объяснил Израилю высказывание Лаврова о евреях.

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