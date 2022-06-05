С начала 2021 года более 46 000 людей потеряли совокупно более $1 млрд на крипто-скамах

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Более 46 000 инвесторов на криптовалютном рынке лишились свыше $1 млрд из-за «скамов». Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Федеральной торговой комиссии.

Скам (от англ. scam) — это афера, мошенничество, обман. Широкое распространение этот термин получил с развитием криптовалютных проектов (статья об этом явлении на iXBT.live)

В отчёте регулятора отмечается, что за указанный период мошенничества с криптовалютами составили около четверти от общего объёма финансовых схем. Около 50% пострадавших узнали о «выгодном предложении» через рекламу, посты и сообщения в социальных сетях. Самыми распространенными были Instagram с 32% и Facebook (организация, запрещенная на территории РФ) с 26%.

Больше всего средств потеряли американцы, пытавшиеся «инвестировать» в цифровые активы – общая сумма их убытков составила $575 млн.

«Эти мошеннические схемы обычно обещают потенциальным инвесторам огромную прибыль от вложений в криптовалюты, однако в итоге “инвесторы” теряют все свои средства», – пишут аналитики FTC.

На втором месте по популярности используемых средств обмана, оказались мошенничества с области «амурных дел». То есть, американские жители пытались познакомиться в сервисах онлайн-знакомств, но в результате мошенники с помощью платежей в криптовалютах выманивали у них средства.

Также аналитики подсчитали, что средний зарегистрированный убыток для каждого инвестора составил $2600. Основными криптовалютами, которыми оперировали мошенники, были Биткойн, USDT и Ethereum.

Из интересного также стоит отметить, что пользователи в возрасте от 20 до 49 лет в три раза чаще сообщают о потере денег из-за крипто-мошенников, чем представители старших возрастных групп. Тем не менее, средние индивидуальные потери имели тенденцию к увеличению с возрастом, достигая 11 708 долларов для людей в возрасте 70 лет.