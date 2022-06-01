С любовью к Родине: как воспитать из юного поколения настоящих патриотов России

Патриотическое воспитание очень важно, потому что в обществе велик запрос на серьезные разговоры о ценностях, текущих событиях, исторических предпосылках тех вызовов, с которыми Россия успешно борется, заявил член Правления Российского исторического общества, ведущий координатор проектов фонда «История Отечества» Владимир Беклямишев. По его словам, для того, чтобы этот разговор мог состояться, необходимо объединять усилия как государства, так и общественных организаций.