С любовью к Родине: как воспитать из юного поколения настоящих патриотов России

Форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания» прошел 31 мая в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина. Корреспондент «Народных Новостей» посетил мероприятие, чтобы узнать, какие подходы могут быть применены для воспитания в молодежи любви к своей Родине.
Организаторами мероприятия выступили Комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с Центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Ленинградской области.
В качестве приглашенных экспертов на форуме выступили представители Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, Федерального агентства по делам молодежи, военной науки, эксперты в сфере мультимедийной журналистики, политологии, региональной безопасности.
Форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания» состоял из трех секций: «Популяризация военной службы среди молодежи. Допризывная подготовка», «Разъяснительная работа с молодежью на актуальную повестку дня» и «Формирование ценностей молодежи: Киноуроки в школах России».
Целью форума стало обсуждение эффективных и системных подходов к воспитанию молодежи, которое будет направлено на формирование у будущего поколения ответственной гражданской позиции, ценностей защиты Отечества и любви к Родине, уважения к ее историческому прошлому.
Патриотическое воспитание — это очень важный элемент в общем комплексе воспитания человека заявил ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Григорий Двас.
«Этот элемент будет работать наиболее эффективно, когда он соединен с другими аспектами патриотической работы. Любой человек, который хоть чем-то интересуется, рано или поздно придет к патриотическим идеям, которые будут определять его жизненный путь, его судьбу и судьбу всей страны», — отметил Двас.
Невозможно переоценить значение слова «патриотическое воспитание», рассказал «Народным Новостям» председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов. Он отметил, что воспитание должно начинаться в семье, продолжаться в детском саду, а потом переходить в школу.
«Патриотическое воспитание должно осуществляться везде, где любой человек контактирует со старшим поколением. Спецоперация будет способствовать воспитанию юного поколения в патриотическом ключе. Теперь у молодежи появился пример, когда их старшие сверстники показывают себя как настоящие патриоты родины. Это пример, которому надо следовать», — подчеркнул Трусов.
Патриотическое воспитание очень важно, потому что в обществе велик запрос на серьезные разговоры о ценностях, текущих событиях, исторических предпосылках тех вызовов, с которыми Россия успешно борется, заявил член Правления Российского исторического общества, ведущий координатор проектов фонда «История Отечества» Владимир Беклямишев. По его словам, для того, чтобы этот разговор мог состояться, необходимо объединять усилия как государства, так и общественных организаций.
Патриотическое воспитание — одно из важных направлений работы государственных органов власти, рассказала корреспонденту НН заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
«В настоящее время делается много всего. Государство уделяет огромное внимание развитию некоммерческих организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием. Государство поддержало инициативу волонтерства, появился закон, посвященный волонтерам. Была поддержана акция «Бессмертный полк», которая родилась среди жителей нашей страны. В этом году в ряды полка включились 12 млн человек — рекордное число участников. Это говорит о том, что наше общество сплотилось вокруг ценностей патриотизма», — подытожила Занко.