С каждым днем обстрелы все сильнее: ВСУ ударили по центру Донецка – эксклюзивные кадры

В пятницу, 10 июня, около 16:00 по местному времени украинская артиллерия в очередной раз открыла огонь по центру Донецка. За несколько часов до этого средства ПВО республики уже предотвратили удар по столице ДНР, но этот обстрел был совершен с применением артиллерии. Корреспондент «Народных Новостей» показал эксклюзивные кадры последствий удара ВСУ.