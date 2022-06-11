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С каждым днем обстрелы все сильнее: ВСУ ударили по центру Донецка – эксклюзивные кадры

С каждым днем обстрелы все сильнее: ВСУ ударили по центру Донецка – эксклюзивные кадры
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

В пятницу, 10 июня, около 16:00 по местному времени украинская артиллерия в очередной раз открыла огонь по центру Донецка. За несколько часов до этого средства ПВО республики уже предотвратили удар по столице ДНР, но этот обстрел был совершен с применением артиллерии. Корреспондент «Народных Новостей» показал эксклюзивные кадры последствий удара ВСУ.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

С каждым днем обстрелы ДНР со стороны украинской армии усиливаются. Они даже сильнее чем в 2014 году, когда киевские силовики любой ценой старались захватить Донбасс.

Безопасных мест в Донецке практически не осталось, ведь ВСУ наносят удары просто наугад, выбирая районы, в которых нет военных целей, но в избытке школ, садиков, больниц и жилых домов.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Мишенью для боевиков ВСУ стал жилой район в самом центре города, где в это время находилось множество людей, в том числе и женщины с детьми.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Повреждения получил жилой дом по улице 25-летия РККА 4а и офисный центр на Бульваре Пушкина 1а.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Пробивший крышу жилого дома чуть не убил хозяйку квартиры, которая в этот момент находилась дома.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

«Вот, телевизор разбило и чуть шкаф не упал. Сначала были хлопки за домом, а потом бах и ко мне прилетело. В последние дни нас вообще больше обстреливают», – рассказала местная жительница Людмила.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
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