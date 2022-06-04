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С двигателем мощностью 145 л.с. и спойлером на крышке багажника. «Росстандарт» показал, как будет выглядеть обновленная Lada Vesta для спецслужб

С двигателем мощностью 145 л.с. и спойлером на крышке багажника. «Росстандарт» показал, как будет выглядеть обновленная Lada Vesta для спецслужб

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В базе «Росстандарта» опубликованы изображения обновленных Lada Vesta для спецслужб – в ДПС, Росгвардии, полиции, военной полиции и военной автоинспекции планируют использовать как седан, так и универсал.


В стандартное оснащение автомобилей будет входить сигнально-громкоговорящее устройство, система видеонаблюдения, радиостанция, аппаратура спутниковой навигации. Машины будут оснащаться бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л и мощностью 106 и 145 л.с. соответственно. Коробки передач – механические. В связи с общей нехваткой автомобилей на рынке и уходом из России многих автопроизводителей, переход спецслужб (а также других ведомств) на отечественные авто неизбежен.

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