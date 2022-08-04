С Core i9-13900 уже сняли крышку. Максимальный лимит мощности CPU составит 400-420 Вт

Процессор Intel Core i9-13900 ещё не был представлен, но китайские умельцы уже раздобыли экземпляр и даже сняли с него крышку.





Площадь кристалла Core i9-13900 составляет 257,04 мм2 против 208,08 мм2 у Core i9-12900K, то есть новый кристалл крупнее на 24%. Это логично, так как техпроцесс остался неизменным, количество малых ядер выросло вдвое, а также увеличился объём кэш-памяти.





Источник утверждает, что максимальный лимит мощности для Core i9-13900 составляет 400-420 Вт, и это очень серьёзное увеличение относительно 300-320 Вт у предшественника. Правда, это не говорит о том, насколько больше будут потреблять новые CPU в реальных условиях. А они должны потреблять больше из-за большего количества ядер и более высоких частот при сохранении техпроцесса.