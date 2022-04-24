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    С чистой душой: что категорически нельзя делать на Пасху 24 апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    С чистой душой: что категорически нельзя делать на Пасху 24 апреля

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    pixabay.com

    Представители церкви советуют тщательно готовиться к святому
    празднику. «Народные Новости» выяснили, какие запреты существуют в этот день.

    Пасха — главное событие в году для каждого православного
    человека, поскольку праздник символизирует воскресение Иисуса Христа. Ежегодно
    Пасху отмечают в разные даты, она уточняется по лунному календарю. В 2022 году
    главный день пройдет 24 апреля. Представители церкви считают, что именно в этот
    день человек может освободиться от духовного рабства, от греха. Самым главным
    символом Пасхи является Благодатный огонь. Все верующие ждут его в субботу.
    Согласно легенде, первым его увидел апостол Петр, узнав о воскресении Христа.

    С чистой душой: что категорически нельзя делать на Пасху 24 апреля
    pixabay.com

    Как подготовиться?

    Подготовка к великому празднику идет всю Страстную седмицу.
    В это время принято вспоминать земную жизнь Христа, его смерть на кресте и
    погребение. Но главные приготовления начинают в так называемый Чистый четверг.
    Православный человек приходит в церковь и причащается, чтобы встретить Пасху с
    чистым сердцем.

    Главные запреты

    В светлый праздник принято радоваться воскрешению Иисуса
    Христа. Однако есть ряд запретов, которые не стоит нарушать, чтобы не
    согрешить. Первое — отказ от алкоголя и переедания. Всему нужно знать меру и
    стремиться не злоупотреблять едой. Это также связано с длительным воздержанием
    во время Великого поста.

    Категорически запрещено ссориться, ругаться с ближними,
    жадничать и злиться. Святой праздник советуют провести с чистой душой и добрыми
    намерениями. Домашние дела, работу необходимо отложить. Именно для этого
    верующим дается целая неделя на подготовку, чтобы не откладывать все на сам
    праздник.

    С чистой душой: что категорически нельзя делать на Пасху 24 апреля
    pixabay.com

    Еще одно важное правило — не выбрасывать остатки пасхальной еды,
    особенно, если она освящена. Если хранить дома не получается, то яства можно
    раздать птицам и животным. В продолжении разговора о еде, то красить яйца и
    готовить куличи в день Пасхи категорически запрещено. Делать приготовления
    нужно в Чистый четверг, в этот день правила предписывают кулинарную подготовку.

    Нельзя слишком долго спать. Представители церкви советуют
    вставать с рассветом, чтобы встретить праздник. Приходить для освящения еды
    лучше рано утром и начать завтрак вместе с близкими. Согласно традиции, все
    берут яйца и стукаются ими. Считалось, что у кого яйцо не треснет, останется
    весь год здоровым.

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