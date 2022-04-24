С чистой душой: что категорически нельзя делать на Пасху 24 апреля

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Представители церкви советуют тщательно готовиться к святому
празднику. «Народные Новости» выяснили, какие запреты существуют в этот день.
Пасха — главное событие в году для каждого православного
человека, поскольку праздник символизирует воскресение Иисуса Христа. Ежегодно
Пасху отмечают в разные даты, она уточняется по лунному календарю. В 2022 году
главный день пройдет 24 апреля. Представители церкви считают, что именно в этот
день человек может освободиться от духовного рабства, от греха. Самым главным
символом Пасхи является Благодатный огонь. Все верующие ждут его в субботу.
Согласно легенде, первым его увидел апостол Петр, узнав о воскресении Христа.
Как подготовиться?
Подготовка к великому празднику идет всю Страстную седмицу.
В это время принято вспоминать земную жизнь Христа, его смерть на кресте и
погребение. Но главные приготовления начинают в так называемый Чистый четверг.
Православный человек приходит в церковь и причащается, чтобы встретить Пасху с
чистым сердцем.
Главные запреты
В светлый праздник принято радоваться воскрешению Иисуса
Христа. Однако есть ряд запретов, которые не стоит нарушать, чтобы не
согрешить. Первое — отказ от алкоголя и переедания. Всему нужно знать меру и
стремиться не злоупотреблять едой. Это также связано с длительным воздержанием
во время Великого поста.
Категорически запрещено ссориться, ругаться с ближними,
жадничать и злиться. Святой праздник советуют провести с чистой душой и добрыми
намерениями. Домашние дела, работу необходимо отложить. Именно для этого
верующим дается целая неделя на подготовку, чтобы не откладывать все на сам
праздник.
Еще одно важное правило — не выбрасывать остатки пасхальной еды,
особенно, если она освящена. Если хранить дома не получается, то яства можно
раздать птицам и животным. В продолжении разговора о еде, то красить яйца и
готовить куличи в день Пасхи категорически запрещено. Делать приготовления
нужно в Чистый четверг, в этот день правила предписывают кулинарную подготовку.
Нельзя слишком долго спать. Представители церкви советуют
вставать с рассветом, чтобы встретить праздник. Приходить для освящения еды
лучше рано утром и начать завтрак вместе с близкими. Согласно традиции, все
берут яйца и стукаются ими. Считалось, что у кого яйцо не треснет, останется
весь год здоровым.