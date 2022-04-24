С чистой душой: что категорически нельзя делать на Пасху 24 апреля

Пасха — главное событие в году для каждого православного

человека, поскольку праздник символизирует воскресение Иисуса Христа. Ежегодно

Пасху отмечают в разные даты, она уточняется по лунному календарю. В 2022 году

главный день пройдет 24 апреля. Представители церкви считают, что именно в этот

день человек может освободиться от духовного рабства, от греха. Самым главным

символом Пасхи является Благодатный огонь. Все верующие ждут его в субботу.

Согласно легенде, первым его увидел апостол Петр, узнав о воскресении Христа.