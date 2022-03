С чем носить трендовые брюки багги

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Baggy в переводе с английского означает «мешковатый». Брюки багги — это штаны свободного кроя. Такая модель была на пике популярности в 90-е годы, и сегодня она вернулась в коллекции модных домов.

Современные модницы любят брюки багги за то, что они не ограничивают свободу движений. Кроме того, они с легкостью позволяют создать стильные образы, сочетая удобство и красоту. Редакция «Со Вкусом» приглашает вас разобраться, с чем удачнее всего сочетать удобные брюки багги, чтобы выглядеть с иголочки.

Как носить брюки багги

С классической рубашкой

Джинсы багги на средней посадке — писк сезона. Для составления стильного образа на каждый день, сочетайте брючки с классической рубашкой с мужского плеча или нежной блузкой. Если вы любите минимализм, подберите детали гардероба в однотонной палитре. Для более яркого, акцентного образа сочетайте комплиментарные цвета.

Совет: мужские рубашки стали неотъемлемой частью женского гардероба. Если хотите создать модный образ без лишних затрат, позаимствуйте этот предмет одежды у своей второй половинки.

С пиджаком классического кроя

Для создания расслабленного образа, сочетайте брюки багги с пиджаком классического кроя. Такое одеяние будет смотреться уместно и в офисе и в неформальной обстановке. Пиджак может быть как однотонный, так и с принтом.

С кроп-топом

Укороченный верх, который оголяет живот и подчеркивает талию, вернулся в ТОП трендов. В сочетании с брюками багги на низкой талии, кроп-топ смотрится гармонично и стильно. Также обратите внимание на укороченные пиджаки. С их помощью вы с легкостью создадите замечательный образ в неформальном стиле.

С трикотажными кофтами

Трикотажные кофты в облипку из ранних нулевых не теряют актуальности и сегодня. Чтобы создать шикарный лук в духе 2000-х, комбинируйте брюки багги с заниженной талией с коротенькой трикотажной кофтой на пуговках или завязках.

С винтажной одеждой

Сочетание винтажных и современных деталей гардероба — беспроигрышное. Особенно хорошо брюки багги смотрятся с кожаной косухой или тренчем либо с цветными сетчатыми лонгсливами.

С оверсайз худи или свитшотом

Кажется, не существует предмета одежды, с которым бы не сочетался худи или свитшот. Брюки багги — не исключение. Для создания образа, вдохновенного хип-культурой, выбирайте брюки багги в спортивном стиле и худи или свитшот свободного кроя.

Со свободной футболкой

Сочетая широкие багги с оверсайз футболкой и кроссовками на массивной подошве, вы создадите повседневный расслабленный лук. Особенно удачно в такой образ впишутся брюки из плотного денима или плащевки. Желательно отдавать предпочтение немного удлиненным моделям нейтральных оттенков.

Как видите, трендовые брюки багги будут сочетаться практически с любой вещью в вашем гардеробе. Какой из образов вам понравился больше всего? Делитесь в комментариях.

