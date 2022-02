Еще до недавних пор кожаные брюки считались чем-то провокационным, а порой даже вульгарным. У многих они стойко ассоциировались с раскрепощенными девчонками из телевизора либо же с брутальными мужчинами на байках. Но никак не с женщинами за 50. Благо, времена меняются, а границы моды и возрастов стираются.

Сегодня кожаные штаны и диковинкой не назовешь: вещь становится все более популярной. Причем найти их можно в гардеробах мужчин и женщин любых возрастов. В данной статье редакция «Со Вкусом» наглядно покажет с чем носить кожаные штаны зрелым женщинам, чтобы выглядеть стильной. Пора сменить поднадоевшие джинсы и обычные штаны на действительно интересные варианты!

С чем кожаные штаны сочетаются лучше всего

Поверьте, кожаные изделия удачного кроя станут выгодным вложением в свой вид на долгие годы. Как в них разбираться, чтоб не прогадать с покупкой, читайте далее. Например, черные кожаные брюки отлично сочетаются с:

Вязаным свитером Его можно частично заправить в пояс. Такой образ гармонично дополнит кожаный рюкзак и обувь в цвет брюк. Обувь подходит самая разная, начиная с замшевых ботфорт, заканчивая обычными спортивными кроссовками. Белой рубашкой и поясом Только брюки в таком случае должны быть обязательно с высокой посадкой, а блуза — свободного кроя. Главное — чтоб не облегала и была из плотной ткани. Если рубашка без декора, дополните образ украшениями. Блузкой из шелка или кружевного полотна Это очень удачная комбинация. С одной стороны образ выглядит милым и женственным, с другой — стильным и цепляющим взгляды. По правде, кожаные брюки редко можно увидеть в таком сочетании. Ну и зря, очень красиво! Трикотажной водолазкой Такой комплект смотрится очень эффектно, если водолазка черная. В целом такой комплект может быть как повседневным, так и нарядным. Во втором случае экспериментируйте с массивными браслетами или длинными цепочками. Темным джемпером или жакетом Для создания элегантного повседневного образа — самое оно! Однако он получается достаточно монохромным. Поэтому, чтобы обилие темных оттенков не подчеркивало возраст, используйте шарф пастельных оттенков. Также добавьте акцентов с помощью обуви — яркие ботинки будут как никогда кстати.

Как видите, выглядеть элегантно не требует больших усилий или капиталовложений. Достаточно иметь несколько качественных вещей и удачно их комбинировать. Некоторые стилисты и вовсе относят кожаные штаны в список базовых вещей. Тут уж вам решать. А о том, как экологично подходить к созданию гардероба читайте здесь.

The post С чем носить кожаные штаны зрелым женщинам appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!